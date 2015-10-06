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"الصحة": استقبال 48 أسرة من أهالى المفقودين بحادث "منى" لسحب عينة DNA

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"الصحة": استقبال 48 أسرة من أهالى المفقودين بحادث "منى" لسحب عينة DNA "الصحة": استقبال 48 أسرة من أهالى المفقودين بحادث "منى" لسحب عينة DNA
أكدت وزارة الصحة استقبال 48 أسرة من أهالى المفقودين بحادث منى، أثناء أداء مناسك الحج بالسعودية لسحب عينات الـ DNA للتعرف على جثامين المفقودين.

وقالت وزارة الصحة، فى بيان اليوم، إن إجمالى الأسر التى تم أخذ عينات الدم منها قد بلغ 48 أسرة من إجمالى أسر أهالى المفقودين، حيث استقبلت مستشفى معهد ناصر عدد 14 شخصا منهم 11 من ذوى المفقودين والذين وردت أسماؤهم بالكشف لدى المستشفى و3 غير مسجلين بالكشوف، كما استقبلت مستشفى الشيخ زايد آل نهيان 25 من ذوى المفقودين مسجلين بالكشف، أما مستشفى دار السلام فتم استقبال 9 منهم و7 من ذوى المفقودين والذين وردت أسماؤهم بكشف المستشفى و2 غير مسجلين بالكشف، وجارى استمرار استقبال المستشفيات للأهالى.


>وزير الصحة:سحب 20عينة DNA من أهالى المفقودين بـ"معهد ناصر" و"دار السلام"

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