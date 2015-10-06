السبسى: الطوارئ فى تونس انتهت بحكم القانون ولم نلغها

قال الباجى قائد السبسى، رئيس تونس، إن تونس لديها خندق دفاعى تدافع به شرعيا أمام هجمات السلاح والمتسربين والمدربين من ليبيا، لافتاً إلى أن هناك تنسيقا مع الجانب الليبى فى تأمين الحدود، وأن الخندق الدفاعى له مؤيدين من جهات مختلفة هناك.

وأضاف "السبسى"، خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن الطوارئ فى تونس انتهت بحكم القانون ولم يتم إلغاؤها، مؤكداً أن الإرهاب ليس فقط قادم من ليبيا لكن أيضا من الداخل، وتحسنت الأوضاع بفضل الأداء الجيد للشرطة والجيش.

وذكر السبسى أن الأوضاع تحسنت فى ليبيا وتونس ولا حاجة للطوارئ حالياً ولا فائدة من التمديد، موضحاً أن القانون ضد الإرهاب وليس لتقييد الحريات.

وأوضح أن الوضع فى تونس كان سيئاً جداً سواء أمنياً أو اقتصادياً او اجتماعياً، مشيراً إلى أن المجال الاقتصادى متدهور جداً والخروج منه لا يتحقق إلا بمناخ ملائم للاستثمار، مضيفاً: "العدالة الانتقالية الآن لم تقم بما يجب أن تقوم به، والبلاد لا تترقب إلى ما لا نهاية لأن الاقتصاد لا ينتظر".