أخبار عاجلة

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السبسى: الطوارئ فى تونس انتهت بحكم القانون ولم نلغها

Google+ Print
السبسى: الطوارئ فى تونس انتهت بحكم القانون ولم نلغها السبسى: الطوارئ فى تونس انتهت بحكم القانون ولم نلغها
قال الباجى قائد السبسى، رئيس تونس، إن تونس لديها خندق دفاعى تدافع به شرعيا أمام هجمات السلاح والمتسربين والمدربين من ليبيا، لافتاً إلى أن هناك تنسيقا مع الجانب الليبى فى تأمين الحدود، وأن الخندق الدفاعى له مؤيدين من جهات مختلفة هناك.

وأضاف "السبسى"، خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن الطوارئ فى تونس انتهت بحكم القانون ولم يتم إلغاؤها، مؤكداً أن الإرهاب ليس فقط قادم من ليبيا لكن أيضا من الداخل، وتحسنت الأوضاع بفضل الأداء الجيد للشرطة والجيش.

وذكر السبسى أن الأوضاع تحسنت فى ليبيا وتونس ولا حاجة للطوارئ حالياً ولا فائدة من التمديد، موضحاً أن القانون ضد الإرهاب وليس لتقييد الحريات.

وأوضح أن الوضع فى تونس كان سيئاً جداً سواء أمنياً أو اقتصادياً او اجتماعياً، مشيراً إلى أن المجال الاقتصادى متدهور جداً والخروج منه لا يتحقق إلا بمناخ ملائم للاستثمار، مضيفاً: "العدالة الانتقالية الآن لم تقم بما يجب أن تقوم به، والبلاد لا تترقب إلى ما لا نهاية لأن الاقتصاد لا ينتظر".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365