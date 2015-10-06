"الأوقاف": شيخ الأزهر يقود مرحلة جديدة لمواجهة التطرف بالتنسيق مع الوزارة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة تفتح صفحة جديدة من التواصل والتنسيق والتعاون البناء مع الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر لصالح الدين والوطن لمواصلة مسيرة تجديد الخطاب الدينى وتفكيك الفكر المتطرف للعمل تحت قيادة الإمام الأكبر ومن خلال التنسيق مع هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية.

وأضاف الوزير فى بيان، أن التنسيق سيشمل قطاع المعاهد الأزهرية، ودار الإفتاء المصرية، لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر المنهج الإسلامى الوسطى الذي يحمل لواءه الأزهر الشريف داخل مصر وخارجها.

وأضاف بيان أن القطاع الديني بوزارة الأوقاف يؤكد أن جميع علماء وأئمة الأوقاف يقفون فى خندق واحد مع قواتنا المسلحة الباسلة في مواجهة الإرهاب وتفكيك خلايا التطرف.

وقال البيان "إذا كانت قواتنا المسلحة تقوم بمهمة وطنية عظيمة في القضاء على التنظيمات والعناصر الإرهابية المسلحة، فإننا نقف معها في خندق واحد في مواجهة خلايا التطرف، إذ إن التطرف الفكري لا يقل خطورة عن التطرف المسلح، فالفكر المتطرف هو أخطر وقود للتطرف المسلح".

وتابع البيان أنه يسر وزارة الأوقاف -وزيرًا وعلماء وأئمة وعاملين- أن تتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولقواتنا المسلحة الباسلة، وللشعب المصرى العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.