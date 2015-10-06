عمرو أديب معلقا على محاولات أحمد عز لدخول الانتخابات: "جاك كسر حقك"

قال الإعلامى عمرو أديب إن رجل الأعمال أحمد عز يحارب من أجل خوض الانتخابات البرلمانية القادمة بسبب وجود كتلة برلمانية تنتظره داخل مجلس النواب من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، قائلا: "الشعب يقول وإيه يعنى لما يرجع أحمد عز للانتخابات البرلمانية".

ورد أديب على أحمد عز: "جاك كسر حقك يا عز، وعارفين ليه عاوز يدخل المجلس.. عنده كتلة برلمانية منتظراه جوا المجلس".

وأضاف أديب، خلال برنامجه "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، أن رجل الأعمال أحمد عز، فى أيام الوطنى المنحل، كان كلما عرض قضية على أعضاء الحزب يوافقون بأغلبية ساحقة، وتابع: "عمر ما الحزب اعترض على موضوع لعز فى الحزب.. ياكلوا كنتاكى وياخد الأغلبية على طول فى أى حاجة".

وتابع عمرو أديب موجها حديثه للمصريين: "انتوا ليه عاوزين عز يرجع تانى ليه يا جماعة عاوزين الذل ما خلاص ربنا اداك حرية واستقلال ومحدش يسيطر عليك، وعندك جيش عظيم وخد قرارك واطلع لفوق ياخى أنتوا مش عاوزين تتقدموا ليه".

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