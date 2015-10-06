"التضامن" تعلن تلقى شكاوى الاشتباه فى تعاطى سائقى المدارس للمخدرات

أعلنت د. غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن الخط الساخن رقم "08002200022" يتلقى شكاوى الأهالى والأسر بشأن اشتباههم فى تعاطى سائقى أتوبيسات المدارس للمخدرات.

وأوضحت غادة والى أنه يتم حاليا استقبال المكالمات للتعامل مع أى سائق يثبت تعاطيه للمخدرات، لافتة إلى أن لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات تواصل عملها حاليا فى إجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس.

من جانبه قال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه يتم حاليًا عمل حملات كشف عشوائى على سائقى حافلات المدارس وذلك للتأكد من عدم تعاطى السائقين للمخدرات، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات مجلس الوزراء منذ العام الماضى، بضرورة تكثيف حملات الكشف على المخدرات بين سائقى حافلات المدارس، لحماية الأطفال من الحوادث، إضافة إلى أن الصندوق قام بإعداد قاعدة بيانات لسائقى حافلات المدارس على مستوى الجمهورية.