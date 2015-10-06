أمل كلونى: العفو الرئاسى عن محمد فهمى أعطانا أملا جديدا فى التغيير بمصر

قالت أمل كلونى، المحامية البريطانية اللبنانية الأصل إن إطلاق سراح الصحفى، محمد فهمى، الذى كان متهما بقضية "خلية الماريوت" يعطى أملا بأن الأمور يمكن أن تتغير فى مصر

وتابعت "كلونى" فى حوار مع شبكة "سى إن إن" قائلة: "عملت على هذه القضية لأكثر من عام وخلال ذلك الوقت كنت على اتصال يومى مع محمد فهمى أو مع أحد من أفراد أسرته، أخوه قال لى إن أول اتصال هاتفى قام به كان معى بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن إطلاق سراح محمد فهمى وباهر محمد وكنا سعداء للغاية".

وأردفت المحامية قائلة: "كنا سعداء على المستوى الشخصى وعلى مستوى المبدأ أيضا، لأنه أعطانا الأمل بأن الأمور يمكن أن تتغير فى مصر."

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