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بالصور.. أطفال يستقبلون الرئيس بالورود فى حفل ذكرى أكتوبر بـ"الدفاع الجوى"

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ينشر "اليوم السابع" صور استقبال عدد من الأطفال، للرئيس عبد الفتاح السيسى، بالورود، على هامش الاحتفالية الفنية الخاصة بالذكرى الـ42 لحرب أكتوبر المجيدة، مساء أمس الاثنين، باستاد الدفاع الجوى، وقام الرئيس بالحديث مع الأطفال والاستماع لهم.

ورافق الرئيس السيسى، فى الاحتفالية، الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

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