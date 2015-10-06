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أبو هشيمة: 90% من مدخلات الإنتاج فى مصر يتم استيرداها

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أبو هشيمة: 90% من مدخلات الإنتاج فى مصر يتم استيرداها أبو هشيمة: 90% من مدخلات الإنتاج فى مصر يتم استيرداها
قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة "حديد المصريين"، إن 90% من مدخلات الإنتاج فى ، يتم استيرادها من الخارج، ومن ثم، لابد من دعم قطاع الصناعة بكل قوة.

وأضاف أبو هشيمة، خلال حواره ببرنامج "البيت بيتك"، مع الإعلاميين؛ عمرو عبد الحميد، ورامى رضوان، عبر فضائية "ten"، أنه لابد من إيجاد حلول جذرية لوقف نزيف الخسائر فى شركات القطاع العام، مع وضع سياسات نقدية تعزز نمو الاقتصاد الوطنى، بالإضافة إلى تقليل استيراد السلع الترفيهية.

ونفى رئيس مجلس إدارة مجموعة "حديد المصريين"، تمويله لحزب "مستقبل وطن" كما يتردد، قائلاً إنه دعم شباب الحركة قبل تأسيسهم للحزب.

ووجه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الشكر لمحافظ البنك المركزى، هشام رامز، على وضعه منظومة قوية ستقضى على السوق السوداء للدولار قريبًا، من خلال منظومة مالية جديدة.

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مصر 365

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