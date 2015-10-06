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صور مشاركة السيسى ورجال الدولة فى حفل ذكرى انتصار أكتوبر بـ"الدفاع الجوى"

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ننشر صور مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدد من كبار رجال الدولة، والشخصيات العامة، فى الاحتفالية الفنية الخاصة بالذكرى الـ42 لحرب أكتوبر المجيدة، مساء أمس الاثنين، باستاد الدفاع الجوى.

ومن أبرز المشاركين، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمود حجازى رئيس أركان القوات المسلحة، والمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، والمشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق، والدكتور كمال الجنزروى رئيس الوزراء الأسبق.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


>- بالصور.. أطفال يستقبلون الرئيس بالورود فى حفل ذكرى أكتوبر بـ"الدفاع الجوى"

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مصر 365