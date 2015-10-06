حظك اليوم: توقعات الأبراج الثلاثاء 6 أكتوبر 2015

حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2015

حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2015

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2015

حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2015

حظك اليوم برج الأسد يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2015

حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2015

حظك اليوم برج الميزان يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2015

حظك اليوم برج العقرب يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2015

حظك اليوم برج القوس يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2015

حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2015

حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2015

حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2015

>أصحاب برج الحمل من الأشخاص المحبين للحياة، نجدهم يتمتعون بكل لحظة فى يومهم يحبون المغامرات وخصوصًا الصعبة منها، ويستطيع من يصاحبهم أن يتمتع برحلات مميزة معهم، فهذا الرجل تشعر معه بالأمان الكامل، لديه أفكار مختلفة وتحتل مكانًا كبيرًا فى عقولهم.>مواليد برج الثور يتصفون بالعناد والكبر فى أحيان كثيرة، وتستهويهم الميه ويحبون السكن بجوارها ولذلك يعشقون الألوان المشتقة منها الأزرق بدرجاته ومنزله هو قلعته التى يستريح فيها ويقضى فيه أحلى.>أصحاب هذا البرج لهم قدرات خارقة فى التحمل والمثابرة فمعظمهم يرتبطون بأعمال صعبة ومهمة، ويحصلون على كل ما هو براق وآخاذ، يحبون كل أصدقائهم ولكن يفضلون صديق واحد طول العمر يعتبرونه كنز الأسرار.>الخيال الواسع والمشاعر الجياشة تنطبق دائمًا على رجال برج السرطان، لكن قراراته ينقصها الحكمة للتسرع فى هذه المواقف، كل أخطائه قابلة للتصحيح لأنه لا يتبحر فى الخطأ كثيرًا، سمات وجهه معبرة لكل من يتعامل معه.>مولود برج الأسد عاطفى عاشق للرومانسية ومشاعره مرهفة جدًا ويطلب من المحبين والمحيطين له المعاملة بالمثل وإذا لم يتعامل بمثل معاملته فأنه يصاب بحالات من الاكتئاب الشديدة التى تجعل منه أنسانًا مختلفًا، هذا الرجل يمتلك بصيرة تجعله يراجع أفعاله ويستخلص العبر منها.>رجل برج العذراء رجل بمعنى الكلمة يحب شريكته جدًا ويحترمها وهى بدورها تبادله شعور الاحترام والحب وتزيد بالمودة، ولكنه حين يتعامل مع زملاء العمل نجده شخصية نمطية صعبة التفاصيل، لا يروق له العمل ضمن مجموعة ولكنه لا يرضى إلا أن يكون رئيس العمل، يكتسب صفات حميدة منها الكرم ويتصف بالشجاعة.>القرارات التى يتخذها مواليد برج الميزان قراراته عاقلة ومتزنة، سيف العدل يتحكم عند اتخاذه للقرار لأنه يهتم بالتفاصيل، كما فى حياته العادية، يفضل العمل العام ويناسبه العمل السياسى والميدانى.>يعيش أصحاب برج العقرب فى تناقضات مستمرة فنجده إنسانًا مختلفًا فى كثير من الأوقات فممكن أن تجده زوجًا عطوفًا وحنونًا ويراعى أسرته بكل الحب والرعاية، وإما أن تجده زوجًا غير جدير بتكوين عائلة بالمرة، ناجحين فى أعمالهم وخصوصًا الأعمال الحرة.>رجل القوس ناجح فى مجال عمله، يخلص له بشدة، ومن النادر أن تخطئ سهامه هدفها، ومن بين عيوبه التسرع فى اتخاذ القرارات، لكنه على المدى البعيد تكون لقراراته أصداء إيجابية.>مواليد برج الجدى من الرجال والنساء يقدرون الروابط الأسرية والعائلية، ويعملون على مد جسور العائلة، وهم أزواج ناجحون ويخضعون لشروط العائلة، بيوتهم مليئة بالحب والحنان، ولكن ينتابهم الشعور الدائم بالخوف والكآبة، ولكن سرعان ما تزول عند الانطلاق بحيوية نحو الحياة.>مولود برج الدلو يلجأ إليه الأهل والأصدقاء ليتشاوروا فى أمور حياتهم ويطلبون منه أصداء النصيحة، لدية قوة تركيز وقدرة على التفكير بعمق ولديه حدس يعطيه درجة عالية من الاستبصار أو بعد النظر.>لمواليد برج الحوت صفة تميزهم أحلامهم تصدق فى أغلب الأحيان وله قوة ذاكرة خارقة، وبالرغم من أنه إنسان صاحب شخصية قوية فإنه متقلب ونادرا ما يذوب فى حالة واحدة، قد تجده مكتئبًا وحزينًا وبعد فترة قليلة جدًا يتحول إلى مرح وبشوش.