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تجديد حبس فلسطينى وزوجته المصرية لاتهامهما بالاستيلاء على 30 مليون دولار

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تجديد حبس فلسطينى وزوجته المصرية لاتهامهما بالاستيلاء على 30 مليون دولار تجديد حبس فلسطينى وزوجته المصرية لاتهامهما بالاستيلاء على 30 مليون دولار
جدد المستشار محمد بدة قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، بأمانة سر أشرف عبد الحميد اليوم، حبس ع حبس "عبد الرحمن .خ"- فلسطينى الجنسية - وزوجته المصرية "نادين" 15 يوماً على ذمة التحقيق فى اتهامهما بالاستيلاء على 30 مليون دولار من مواطنين بزعم توظيفها فى مضاربات العملات الأجنبية "الفوركس".

كانت المحكمة أخلت سبيل المتهمة صباح اليوم بكفالة 50 ألف جنيه، وجددت حبس زوجها وعندما استأنفت النيابة جددت المحكمة حبس المتهمة 15 يومًا، على ذمة التحقيق وحددت جلسة 17 أكتوبر.

بدأت الواقعة بورود معلومات إلى اللواء طارق الأعصرـ مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة- تتهم المسئولين عن شركة "ميركس ماركتس" بمنطقة التجمع الخامس فى القاهرة الجديدة، بتوجيه الدعوة العامة لجمهور المواطنين لاستثمار أموالهم فى البورصات العالمية مقابل أرباح شهرية.

توصلت خطة بحث برئاسة العميد حازم عبد الرحمن مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، إلى صحة المعلومات، وأن الفلسطينى الجنسية "عبد الرحمن .خ" وزوجته المصرية وشخصا آخر فلسطينيا نصبوا على المواطنين، حيث أكدت التحريات حصولهم على 30 مليون دولار.

تأكدت التحريات ببلاغات العديد من المواطنين فتم تقنين الإجراءات واستئذان رئيس هيئة الرقابة المالية والمحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، ورافقت لجنة من الهيئة ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضمت كلا من العقيد وليد سعد، والمقدم محمدى بدوى، والرائد إبراهيم عزب، وداهمت المتهمين وضبطت الأول فى مطار القاهرة الجوى حال محاولته الهرب خارج البلاد وضبطت شريكه أثناء عبوره من بوابة طريق "القاهرة الإسكندرية" الصحراوى، وضبطت زوجة الأول "نادين" داخل شقة تختبئ بها فى التجمع الخامس.

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مصر 365