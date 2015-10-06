إخلاء سبيل 9 متهمين فى قضايا الانضمام لجماعة الإخوان المحظورة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل 9 متهمين فى القضيتين 512 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا، و513 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها البعض بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

وجاءت أسماء المتهمين الذى صدر قرار بإخلاء سبييلهم فى القضية كالآتى: محمد ممدوح على أحمد، محمود محمد حسب الله عباس، سيد قرني محمد شافعى، عبد الرحمن سلامة محمد مصطفى، أسامة خالد محمود، إبراهيم صالح حسن جابر، أحمد رجب حسن جودة، محمود محمد جمعة حسانين، السيد محمد عبد العزيز.

وكان المتهمون قد خضعوا للتحقيق فى تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والتظاهر، والتحريض على التظاهر، وحيازة أسلحة ومفرقعات، ومن بين أبرز المتهمين فى القضية الدكتور يحيى كشك، محافظ أسيوط الأسبق.

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