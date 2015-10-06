نيابة المحلة تٌصرح بدفن جثتى المتوفيين فى حادث "بيارة المجارى"

انتقل أحمد نجيب، رئيس نيابة مركز المحلة، إلى مستشفى المحلة العام لمعاينة جثث كل إبراهيم.ا.س 28 سنة، محمد.ص.ج 36 سنة بعد وفاتهما إثر إصابتهما باختناق أثناء قيامهما و3 من زملائهما بأعمال النظافة في "بيارة مجاري" بقرية محلة حسن مركز المحلة.

وقرر رئيس نيابة مركز المحلة التصريح بدفن الجثتين لعدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، كما استمع رئيس النيابة لأقوال المصابين حول الواقعة.

وكان 5 من عمال قد أصيبوا باختناق أثناء قيامهم بتنظيف "بيارة مجارى" بقرية "محلة حسن" ولقى 2 منهم مصرعهما وأصيب 3 آخرون باختناقات.

وانتقل العميد طارق داود مأمور مركز المحلة والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود والرائد محمد أنسي رئيس مباحث مركز المحلة والنقيب أحمد دبيس معاون وحدة المباحث لمكان الواقعة لمتابعة الموقف وتبين من الفحص أثناء قيامهم بأعمال النظافة في بيارة الصرف الصحي أصيبوا باختناقات تحرر محضر بالواقعة تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية وأصدرت النيابة العامة قرارها المتقدم.