ضبط 4795 قرص منشطات جنسية غير مسجلة بصيدلية شهيرة بالمهندسين

أحبطت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، بيع 4795 عبوة أقراص منشطات جنسية مجهولة المصدر بإحدى الصيدليات الشهيرة بمنطقة المهندسين، والتحفظ على الأقراص وإحالة صاحب الصيدلية للنيابة العامة.

كانت المعلومات قد وردت إلى اللواء محمود العشيرى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، بشأن تلاعب بعض أصحاب الصيدليات، وتعمدهم بيع أقراص منشطات جنسية مجهولة المصدر وغير مسجلة لدى وزارة الصحة، ما يمثل خطورة على صحة المواطنين، وشُكِّلَت مجموعات عمل وضُبِطَت المخالفات.

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