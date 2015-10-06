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ضبط عاطل يستولى على أموال المترددين على مرور عين الصيرة بزعم إنهاء إجراءاتهم

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ضبط عاطل يستولى على أموال المترددين على مرور عين الصيرة بزعم إنهاء إجراءاتهم ضبط عاطل يستولى على أموال المترددين على مرور عين الصيرة بزعم إنهاء إجراءاتهم
تمكن رجال مباحث المرور، من القبض على عاطل، تخصص فى ارتكاب أعمال النصب على المواطنين المترددين على وحدة مرور عين الصيرة والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم إنهاء الإجراءات الخاصة بتراخيص المرور لهم، وتم ضبطه متلبسا بتقاضى أموال من أحد المواطنين لاستخراج رخصة قيادة له، وتم إحالته للنيابة، التى تولت التحقيق.

البداية كانت أثناء تفقد رجال مباحث المرور، وحدة تراخيص مرور عين الصيرة، وتمكنوا من ضبط "حسين ع إ" 43 سنة، عاطل، ومقيم بمصر القديمة، أثناء قيامه بالنصب على المواطن "عبد الرحمن م ع" 28 سنة حاصل على بكالوريوس، والاستيلاء منه على مبلغ مالى مقابل إنهاء الإجراءات له.

وبسؤال المواطن أكد أن المتهم استولي منه علي مبلغ 500 جنيه وأوهمه بقدرته على إنهاء إجراءات استخراج رخصة قيادة له، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتخصصه فى ممارسة أعمال النصب والسمسرة على المترددين على وحدة المرور، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم مقابل إنهاء الإجراءات لهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم للنيابة، التى تولت التحقيق.
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مصر 365