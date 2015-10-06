القضاء الإدارى يرفض الطعن باستبعاد أحد المرشحين المنتمين للحزب الوطنى

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، برفض الطعن المقام من ياسر أبو العلا، بصفته مرشح للبرلمان 2015 على مقعد الفردى تحالف العدالة الاجتماعية باستبعاد محمد مصطفى المرشح للدائرة 34 مدينة مايو، فردى لكونه أحد قيادات الحزب الوطنى المنحل، حيث كان أمين عام العمال بحلوان.

واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 78454رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وذكرت الدعوى أن المرشح كان يشغل منصب أمين عام العمال فى عهد الحزب الوطنى المنحل، وأن الحزب الذى كان ينتمى إليه أفسد الحياة السياسة وقامت عليه ثورة.

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