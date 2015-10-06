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إصابة 10 أشخاص فى مشاجرة بين الأهالى بإحدى قرى سمالوط بالمنيا

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إصابة 10 أشخاص فى مشاجرة بين الأهالى بإحدى قرى سمالوط بالمنيا إصابة 10 أشخاص فى مشاجرة بين الأهالى بإحدى قرى سمالوط بالمنيا
أصيب 10 أشخاص مساء اليوم الاثنين فى مشاجرة بين أهالي قرية بمركز سمالوط بالمنيا، إثر مشاجرة بين طالبين بالإعدادى.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى، مدير المباحث الجنائية بالمنيا، بنشوب مشاجرة بين شباب قرية "كوم الراهب" التابعة لدائرة المركز وأسفرت المشاجرة عن إصابة 10 أشخاص.

وتمكنت قوات أمن المنيا، من السيطرة على المشاجرة بعد إصابة عشرة أشخاص، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طالبين فى المرحلة الإعدادية بمدرسة قرية "كوم الراهب" هما: أحمد.م وأمجد.ع كلاهما بالصف الثاني الإعدادى.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم نشر قوات أمنية فى مداخل ومخارج القرية لمنع تجدد المصادمات.

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مصر 365