القبض على "بكار" وبحوزته 100 جرام هيروين فى الإسماعيلية

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع قسم مكافحة المخدرات بالمديرية القبض على عاطل شهرته "بكار" بحوزته 100 جرام هيروين بقصد الاتجار.

وتلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام المقدم أحمد حماد رئيس قسم مكافحة المخدرات بالاشتراك مع مباحث قسم ثان الإسماعيلية بالقبض على المدعو (أ. س. س)، وشهرته " بكار" 34 سنة عاطل مقيم عزبة المنشار ــ دائرة مركز الإسماعيلية أثناء تواجده بمدخل منطقة الكيلو 9 طريق الإسماعيلية بورسعيد و بحوزته عدد ( 100) لفافة صغيرة الحجم بداخلها قطع حجرية لجوهر الهيروين المخدر وزنت حوالى ( 100 جرام ) ومبلغ مالى " 200 جنيه " وتليفون محمول.

واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وأن المبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.