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نجل أبو العز الحريرى يبدأ جولاته الانتخابية بقرى أبيس فى الإسكندرية

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نجل أبو العز الحريرى يبدأ جولاته الانتخابية بقرى أبيس فى الإسكندرية نجل أبو العز الحريرى يبدأ جولاته الانتخابية بقرى أبيس فى الإسكندرية
نظّم المرشح هيثم أبو العز الحريرى، نجل البرلمانى الراحل، بدائرة محرم بك وغربال فى الإسكندرية، جولات انتخابية بعدد من قرى ابيس الثامنة، والتقى بالأهالى، وشرح لهم برنامجه الانتخابى.

وأكد نجل الحريرى تمسكه بمحاربة الفساد والتصدى للفاسدين، وأنه سيعمل على تحسين الخدمات التى يعانى منها أبناء الدائرة، فى مقدمتها إعادة العمل بمستشفيات القرى على مدار ساعات اليوم.

وأشار إلى أهمية توفير سيارة إسعاف لخدمة أهالى الدائرة، وكذلك الاهتمام بتوفير مدرسين بمدارس القرى، على أن تكون الأولوية للمدرسين من أبناء دائرة أبيس، والعمل على تمليك أراضى الفلاحين لمزارعيها، وإنارة الطريق الرئيسى لقرى أبيس، واستكمال عمليات رصف شوارع القرى.

وقال المرشح هيثم أبو العز الحريرى إنه سيؤدى دوره الرئيسى والأصيل فى مراقبة أعمال ، والتصدى لأى أخطاء أو تجاوزات بحق المواطن وكرامته، والحرص على تشريع القوانين التى تحقق العدالة الاجتماعية، بما يعود بالفائدة على الفقراء والفلاحين.

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مصر 365

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