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وقفة ليلية لعمال مصنع غزل ونسيج بالسويس للمطالبة بإعادة تشغيل الشركة

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وقفة ليلية لعمال مصنع غزل ونسيج بالسويس للمطالبة بإعادة تشغيل الشركة وقفة ليلية لعمال مصنع غزل ونسيج بالسويس للمطالبة بإعادة تشغيل الشركة
نظم مساء اليوم الاثنين العشرات من عمال شركة " إيران للغزل والنسيج" وقفة احتجاجية ليلية أمام ديوان عام محافظة السويس؛ للمطالبة بحقوقهم المالية المتأخرة، وتدخل وزير الاستثمار لحل مشكلتهم المتواصله منذ نهاية يونيو الماضي وإعادة تشغيل مصنع الشركة المتوقف عن العمل.

وقال العمال إنهم لم يتسلموا راتب شهر سبتمبر حتي الآن، والذى كان من المقرر أن يتم صرفه من صندوق الكوارث والأزمات، بينما فوجئوا بأنه لم يتم صرف أي رواتب جديدة لهم من الصندوق، حيث اكتفى مسؤولو الصندوق بصرف رواتب 3 شهور فقط وفقًا للمتبع.

وطالب العمال بصرف الحافز السنوى من خزينة الشركة، حيث قام العضو المنتدب بسحب مواد خام من المخازن وقام ببيعها بقيمة 28 مليون جنيه، مطالبين بتدخل رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج لحل الأزمة، وإطلاعهم على ما انتهت إليه اللجنه الوزارية التى شكلها رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب والتى بدأت عملها منذ 4 شهور حين قرر رئيس مجلس الإدارة منحهم إجازة مفتوحة بأجر .
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