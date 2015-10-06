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محافظ البحيرة: تطوير مدينة رشيد لتصبح متحفًا عالميًا مفتوحًا

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محافظ البحيرة: تطوير مدينة رشيد لتصبح متحفًا عالميًا مفتوحًا محافظ البحيرة: تطوير مدينة رشيد لتصبح متحفًا عالميًا مفتوحًا
قال الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، إنه جارٍ استكمال أعمال تطوير مدينة رشيد لجعلها متحفًا مفتوحًا ومزارًا سياحًا عالميًا لما تحتويه من معالم أثرية وتاريخية وموقع متميز عند التقاء نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك خلال استقباله فولكهارد ويندفور ـ رئيس جمعية المراسلين الأجانب بمصر يصاحبه وفد إعلامى ألمانيا خلال زيارتهم لمدينة رشيد لعمل فيلم تسجيلى وريبورتاج عن تحت عنوان مشروع النيل عن المواقع السياحية والأثرية ومصبى نهر النيل على البحر الأبيض المتوسط بالتنسيق مع وزارة السياحة وجمعية المراسلين الأجانب بهدف تنشيط وجذب السياحة الألمانية إلى مصر.

وقام محافظ البحيرة ومرافقوه بتفقد منطقة بوغاز رشيد ونقطة التقاء نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط والقيام بجولة نيلية لتفقد المواقع السياحية والأثرية الواقعة على نهر النيل.

ورافق المحافظ فى جولته المهندسة نادية عبده ـ نائب محافظ البحيرة وإبراهيم الشيمى ـ رئيس مدينة رشيد ومسئولى السياحة والآثار بالمحافظة.
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مصر 365

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