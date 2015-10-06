بسام الزرقا بالإسكندرية: مصر مليئة بالخيرات لكنها تحتاج أفكارا تطور الوطن

قال بسام الزرقا، نائب رئيس حزب النور، خلال المؤتمر الجماهيرى لحزب النور بالإسكندرية بمنطقة أبيس الأولى اليوم، إن مصر يوجد بها خيرات عديدة فى جميع المجالات ولكن تحتاج إلى كيانات تنفذ أفكارا إيجابية تستطيع أن تطور الوطن.

وأشار إلى أن المشاكل فى مصر عديدة وفى معظم المجالات ومنها المجال الصحى واصفاً المستشفيات الحكومية بـ"السلخانة"، قائلا "تحس اللى رايح يتعالج كإنه رايح سلخانة ".

واختتم "الزرقا" حديثه بتذكرة المواطنين بالوفد اليابانى الذى زار مصر فى عام 1862 لكى يقتدوا بما تفعله مصر فى جميع المجالات لكى تصنع مثلها.