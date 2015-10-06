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مشادة كلامية بين مرشحى حزب النور وأحد أهالى قرية أبيس بالإسكندرية

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مشادة كلامية بين مرشحى حزب النور وأحد أهالى قرية أبيس بالإسكندرية مشادة كلامية بين مرشحى حزب النور وأحد أهالى قرية أبيس بالإسكندرية
نشبت مشادة كلامية بين أحد أهالى قرية أبيس بالإسكندرية أثناء مؤتمر حزب النور بمنطقة أبيس الأولى لشرح البرنامج الانتخابى للحزب وخطته فى البرلمان القادم.

وحاول أعضاء مرشحين حزب النور امتصاص غضب الأهالى والإجابة على استفسارتهم وتهدئة الأجواء نظراً لحدة النقاش حول المشاكل التى تعانى منها منطقة أبيس وإغفال عنها.

يذكر أن مؤتمر حزب النور يحضره بسام الزرقا نائب رئيس حزب النور وعمرو مكى وحسنى المصرى مرشحى حزب النور بدائرة الرمل بالإسكندرية.
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مصر 365

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