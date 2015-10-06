محافظ الإسكندرية يترأس حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة

ترأس هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، اليوم، واللواء أحمد حجازى مدير أمن الإسكندرية، حملة لتنفيذ قرار الإزالة الصادر لتعديات على أراضى الدولة والمملوكة لشركة مياه الشرب بالإسكندرية.

وقال "المسيرى" إن الأرض تقع بمنطقة "المنشية 2" التابعة لحى وسط بين ترعة مياه الشرب بالإسكندرية ومصرف الأزاز بين الطريقين الدائرى والدولى، مشيرا إلى أن هذا المصرف يبلغ عرضه الأساسى 15 مترا ويعد من أهم مصادر المياه المغذية لمحافظة الإسكندرية، وبعد تعدى الأهالى عليه تم ردم 11 مترا وأصبح عرض المصرف 4 أمتار، مما تسبب فى ضعف مياه الشرب وتعطيل العمل بـ6 محطات رفع المياه.

وشدد المحافظ على ضرورة تطهير المصرف وعودة عرضه إلى العرض الطبيعى له، مؤكدا أن الهدف الأساسى لذلك هو الصالح العام لمواطنى الإسكندرية وعودة دولة القانون.



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