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القبض على هارب من حكمين بالمؤبد فى "القصاصين" بالإسماعيلية

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القبض على هارب من حكمين بالمؤبد فى "القصاصين" بالإسماعيلية القبض على هارب من حكمين بالمؤبد فى "القصاصين" بالإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز القصاصين الإسماعيلية من القبض على عاطل ومطلوب التنفيذ عليه فى حكمين بالمؤبد وجنايتين.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه إخطارا من العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية يفيد بقيام العقيد محمد طلعت رئيس فرع البحث الجنائى لغرب الإسماعيلية وضباط مباحث مركز القصاصين بالقبض على المدعو(ع. س. ح) 43 سنة عاطل مقيم المجاهدين العرب – دائرة مركز القصاصين مطلوب التنفيذ عليه فى الجنايات أرقام القضية رقم 10467 لسنة 2003جنايات مركز التل الكبير ، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "مخدرات" والقضية رقم 11985 لسنة 2010جنايات مركز الإسماعيلية، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "مخدرات" والقضية رقم 4160 لسنة 2004جنايات مركز التل الكبير، والمقضى فيها بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة "شروع فى قتل" والقضية رقم 8465 لسنة 2005جنايات مركز فايد ، والمقضى فيها بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة "مخدرات".

وتم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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