رئيس حزب مستقبل وطن من قنا: دفعنا بـ185مرشحا على مستوى الجمهورية

صرح محمد بدران، رئيس حزب مستقبل وطن، بأن الحزب يمثل شباب مصر الذين لم يتاجروا بالثورة أو بدماء الشهداء، مؤكدا أن شباب مصر يدعمون القوات المسلحة ويقفون ضد محاولات المخربين لتدميرها.

وجاء ذلك خلال مؤتمرات دعم مرشحى الحزب بمحافظة قنا بدائرتى "أبوتشت" و"فرشوط" بحضور عدد كبير من المواطنين وعدد من قيادات الحزب على مستوى الجمهورية، من بينهم محمد عبد السلام مسئول التنظيم بقطاع جنوب الصعيد وسحر صدقى مرشحة قائمة فى حب مصر.

وأشار "بدران" إلى أن الحزب يضم 120 ألف شاب تنظيمى على مستوى الجمهورية، مضيفا أنه تم الدفع بـ185 مرشحا على مستوى الجمهورية، وبذلك يعد "مستقبل وطن" ثالث حزب من حيث عدد المرشحين بمختلف الدوائر، ويسعى الحزب لأن يكون حزب الأكثرية بعد الحصول على ثقة الأهالى فى كل مراكز وقرى ونجوع مصر، لافتا إلى أن الحزب يملك برنامجا طموحا يحلم به كل الشباب والكبار.

وقال: "البرنامج يسعى لوضع حلول مشكلات الصرف الصحى والطرق وإيجاد وظائف وتوفير خدمة صحية جيدة وتحسين الأوضاع الزراعية مع جذب استثمارات داخلية وخارجيا، كما يسعى الحزب لأن تصبح مصر أكبر دولة سياحية على مستوى النهضة".

وأوضح "بدران" أن 99% من شباب "مستقبل وطن" لم يدخلوا الانتخابات رغم امتلاك خبرات سياسية وتم الدفع بخبرات وكوادر وقيادات من خارج الحزب، مشيرا إلى أن الحزب يمتلك 100 مقر على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه قال المهندس أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أحد المرشحين عن الحزب: "سعينا إلى اختيار الأقوياء والأمناء الذين يتميزون بالوعى السياسى وحب الوطن"، لافتا إلى أن دائرة أبو تشت من الدوائر التى تتميز بالوعى السياسى العالى حتى إنها لقبت بالدائرة الأمريكية لقدرتها على التغيير والتمييز بين المرشحين واختيار الأكفأ لدائرتهم.

فيما قال ياسر الواعى أمين الحزب بمحافظة قنا، إن الحزب راعى شروطا ومعايير معينة فى اختيار مرشحيه بمختلف دوائر قنا لضمان الحصول على أكبر عدد من المقاعد.