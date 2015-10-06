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مواطن يتبرع بقطعة أرض بـ2 مليون جنيه لبناء مدرسة بميت بدر حلاوة فى سمنود

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مواطن يتبرع بقطعة أرض بـ2 مليون جنيه لبناء مدرسة بميت بدر حلاوة فى سمنود مواطن يتبرع بقطعة أرض بـ2 مليون جنيه لبناء مدرسة بميت بدر حلاوة فى سمنود
أنهى رمضان سالم رئيس الوحدة المحلية بقرية ميت بدر حلاوة التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، إجراءات تبرع المواطن محمد حسن حماد بقطعة أرض مساحتها 9 قراريط قيمتها 2 مليون جنيه لبناء مدرسة ابتدائى بالقرية لاستيعاب الكثافة الزائدة بمدارس القرية.

ورفض المواطن محاولات عدد من شباب القرية من أجل التبرع بالأرض لمركز الشباب بالقرية، مؤكدًا أن هدفه من التبرع بالأرض هو إعداد جيل متعلم من أبناء القرية.

من جانبه وجه رمضان عيد رئيس مجلس ومدينة سمنود، الشكر للمواطن، مؤكدًا أن الحديثة لن تبنى إلا بسواعد أبنائها الشرفاء.

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مصر 365

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