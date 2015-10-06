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"الجبهة الوطنية" يعلن عن 15 مرشحًا بالدقهلية لدعمهم فى انتخابات البرلمان

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"الجبهة الوطنية" يعلن عن 15 مرشحًا بالدقهلية لدعمهم فى انتخابات البرلمان "الجبهة الوطنية" يعلن عن 15 مرشحًا بالدقهلية لدعمهم فى انتخابات البرلمان
أعلن الدكتور محمد غنيم، رئيس تحالف الجبهة الوطنية، خلال مؤتمر الجبهة مساء اليوم بالدقهلية، اختيار 15 مرشحًا حتى الآن من أصل 29 سوف يتم دعمهم من خلال تحالف الجبهة الوطنية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

واستقر غنيم على اختيار كل من: أحمد محمد الشرقاوى وتيهاب وجيه ومسعد العباسى بدائرة مدينة المنصورة واختيار أشرف بدران والدكتور أسامة عطوان كمرشحين بدائرة مركز المنصورة واختيار محمد نجاح الشورى وإبراهيم الدسوقي عن دائرتى طلخا ونبروة".

وضمت قائمة المرشحين، "رضا مجاهد عن دائرة بلقاس ومحمد حسين و محمد منصور عن دائرة دكرنس و بني عبيد و نادر العريان عن مركز المنزلة والمطرية ومحمد بركات قبيه عن دائرة مركز الجماليه و منيه النصر وعبد الكريم العريان و فاطمة عبد العليم عن دائرة مركز اجا و الدكتور احمد عطيه أبو النجا عن مركز السنبلاوين وتمى الأمديد".

وأعلنت أمانة تحالف الجبهة، أن الباب ما زال مفتوحًا لأسماء أخرى ممن ينطبق عليهم الشرط، كما ناشدت جموع المواطنين بالخروج للتصويت في الانتخابات وتفويت الفرصة على مرشحى الفلول والفاشية الدينية والمال السياسي.

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مصر 365