وكيلة وزارة التعليم بكفر الشيخ تكلف مديري إدارات جدد

قررت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ تكليف الدكتور أمين إبراهيم إبراهيم منسق إدارة الجودة بديوان عام المديرية للعمل مديرًا لإدارة التخطيط والمتابعة بالمدرية خلفًا للمدير السابق.

كما قررت تكليف محمود إسماعيل الرويني مديرًا لإدارة تنسيق الخدمات التربوية وتكليف محمد إبراهيم حسن عثمان مديرًا للتعليم الإعدادي مديرًا للتعليم الثانوي بدلا من عماد الدين محمود مصباح والذي نقل مديرًا للتعليم الثانوي بإدارة شرق التعليمية بكفر الشيخ وتكليف غانم عبد الوهاب غانم مديرا لإدارة التعليم الإعدادي بديوان عام المديرية.

وضمت القرارت إلغاء ندب ابراهيم الدسوقي أبو عيشه وعودته مرة أخرى إلى إدارته الأصلية بغرب كفر الشيخ التعليمية.