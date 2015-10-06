أخبار عاجلة

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وكيلة وزارة التعليم بكفر الشيخ تكلف مديري إدارات جدد

Google+ Print
وكيلة وزارة التعليم بكفر الشيخ تكلف مديري إدارات جدد وكيلة وزارة التعليم بكفر الشيخ تكلف مديري إدارات جدد
قررت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ تكليف الدكتور أمين إبراهيم إبراهيم منسق إدارة الجودة بديوان عام المديرية للعمل مديرًا لإدارة التخطيط والمتابعة بالمدرية خلفًا للمدير السابق.

كما قررت تكليف محمود إسماعيل الرويني مديرًا لإدارة تنسيق الخدمات التربوية وتكليف محمد إبراهيم حسن عثمان مديرًا للتعليم الإعدادي مديرًا للتعليم الثانوي بدلا من عماد الدين محمود مصباح والذي نقل مديرًا للتعليم الثانوي بإدارة شرق التعليمية بكفر الشيخ وتكليف غانم عبد الوهاب غانم مديرا لإدارة التعليم الإعدادي بديوان عام المديرية.

وضمت القرارت إلغاء ندب ابراهيم الدسوقي أبو عيشه وعودته مرة أخرى إلى إدارته الأصلية بغرب كفر الشيخ التعليمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365