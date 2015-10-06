وليد صلاح الدين: عبد الحفيظ يتولى مدير الكرة بالأهلي ..وبيسيرو أقوى المرشحين

كشف الكابتن وليد صلاح الدين، عضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي، أن الكابتن سيد عبد الحفيظ، سيتولى منصب مدير الكرة بالأهلي.

وأوضح “صلاح الدين” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” الأحد، أن مجلس إدارة النادي الأهلي منعقد الآن لاختيار المدير الفني الأجنبي القادم، مشيراً إلى أن قيادة الكابتن عبد الشافي، للنادي الأهلي في مباراة السوبر القادمة احتمال قائم.

وأكد أن البرتغالي جوزيه بيسيرو أقوى المرشحين لخلافة فتحي مبروك في تدريب القلعة الحمراء.