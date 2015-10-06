أخبار عاجلة

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وليد صلاح الدين: عبد الحفيظ يتولى مدير الكرة بالأهلي ..وبيسيرو أقوى المرشحين

Google+ Print
وليد صلاح الدين: عبد الحفيظ يتولى مدير الكرة بالأهلي ..وبيسيرو أقوى المرشحين وليد صلاح الدين: عبد الحفيظ يتولى مدير الكرة بالأهلي ..وبيسيرو أقوى المرشحين

 

سيد عبدالحفيظ

كشف الكابتن وليد صلاح الدين، عضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي، أن الكابتن سيد عبد الحفيظ، سيتولى منصب مدير الكرة بالأهلي.

وأوضح “صلاح الدين” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” الأحد، أن مجلس إدارة النادي الأهلي منعقد الآن لاختيار المدير الفني الأجنبي القادم، مشيراً إلى أن قيادة الكابتن عبد الشافي، للنادي الأهلي في مباراة السوبر القادمة احتمال قائم.

وأكد أن البرتغالي جوزيه بيسيرو أقوى المرشحين لخلافة فتحي مبروك في تدريب القلعة الحمراء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»