بدء حصر المزارعين بالوادي الجديد لتطبيق التأمين الصحي

بدأت مديرية الزراعة بالوادي الجديد، أعمال الحصر الفعلي للمزارعين والعمال الزراعيين علي مستوى المحافظة، تمهيدًا لعلاجهم في مشروع التأمين الصحي، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في علاج الفلاحين في منظومة التأمين الصحي.

صرح الدكتور محسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، وقال إن المديرية تقوم بإعداد كشوف عن أعداد المزارعين الفعليين، الذي يعملون في مجال الزراعة، ومسجل في بطاقات الرقم القومي مهنة مزارع، أو عامل زراعي ومن واقع بطاقات الحيازة الزراعية.

وأضاف أن المديرية ستقوم بارسال الكشوف النهائية لأعداد المزارعين علي مستوى الوادي الجديد، بعد الانتهاء من حصرهم بشكل كامل، إلى وزارة الزراعة تمهيدًا، لإدراجهم في منظومة العلاج علي نفقة التأمين الصحي.