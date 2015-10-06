710 ألف جنيه لرفع كفاءة 3منشآت صحية بمدينة الخارجة بالوادي الجديد

صرح الدكتور أحمد مخلوف، وكيل مديرية الصحة بالوادي الجديد أنه تم تخصيص 260 ألف جنيه لرفع كفاءة وتطوير مبني الرعاية الأساسية للأسرة والطفل بمدينة الخارجة، و150 ألف جنيه لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بقرية المنيرة شمال مدينة الخارجة، و300 ألف جنيه لشبكة صرف صحي حديثة ومطورة لمستشفى الصدر بمدينة الخارجة بإجمالي اعتمادات 710 ألف جنيه من موازنة العام المالي الجديد 2015/2016 .

وأضاف مخلوف ،أن المديرية بصدد استكمال المرحلة الثانية من تطوير مستشفى الخارجة العام ضمن مخطط يستهدف تطوير جميع أجزاء المستشفى من أقسام داخلية ومنشئآت خرسانية وشبكات داخلية وأجهزة طبية .