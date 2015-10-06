أوقاف الوادي الجديد: إحالة أي إمام وخطيب للتحقيق عند استغلال المساجد للانتخابات

صرح الشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، مساء اليوم الأثنين، إنه سيتم احالة أي إمام أو خطيب يثبت استغلاله لمسجد أو زاوية، أو أي منشأة تابعة للمديرية، في الدعاية الانتخابية لأي مرشح في انتخابات البرلمان المقبلة للتحقيق .

وأضاف، أنه سيتم تحرير مذكرة بالواقعة ورفعها، لوكيل أول وزارة الاوقاف، تمهيدًا لوقف الإمام أو الخطيب عن العمل، ومجازاته بشكل إداري حسب اللوائح والقوانين .

وأشار وكيل وزارة الأوقافإلى أنه تم التنبيه علي جميع مديري الادارات بمراكز المحافظة الخمسة، بمتابعة الأئمة والخطباء، والتنبيه عليهم بحظر أي دعاية انتخابية داخل المساجد .