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كاسياس يعلق على الخلاف بين بيكيه وراموس

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كاسياس يعلق على الخلاف بين بيكيه وراموس كاسياس يعلق على الخلاف بين بيكيه وراموس

(إفي): دافع حارس المرمى الإسباني إيكر كاسياس اليوم عن زميله في جيرارد بيكيه، الذي تعرض لصافرات استهجان من الجماهير مؤخرا خلال مباراة سلوفاكيا، مبينا أنه لا يزال في صفوف الماتاور لأنه يرغب في ذلك.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم قال كاسياس "من الجيد نسيان الأمر وعدم التوقف أمامه. إذا كان جيرارد في المنتخب فذلك بناء على رغبته، لأنه لو لم يرغب لما كان بين صفوفه. سنسعى أن نجعل الناس تدعم الفريق، ولنقم بالأمور على نحو جيد لكي يتحلوا بالأمل ويعود المنتخب لتحقيق أشياء هامة".

وحول مقابلة بيكيه مع سرخيو راموس لاعب ريال مدريد، الذي كان قد قال إنه لا يتفق مع بعض تصريحات لاعب البرسا حول الفريق الملكي، رد كاسياس "من منطلق معرفتي بجيرارد وراموس فإنهما سيتحدثان، وإذا كان أحدهما قد انزعج من تعليق قاله الآخر فسيناقشان الأمر سويا".

وأبرز أن هناك خبرة كبيرة مشتركة بين راموس وجيرارد في المنتخب، وسيتحدثان فيما بينهما إذا كانا في حاجة لحل شيء ما.

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