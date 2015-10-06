' يونايتد لم يشاهد الأفضل من مارسيال بعد '

يؤمن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا أن مانشستر يونايتد لم يشاهد الأفضل بعد من مهاجمه الشاب أنتوني مارسيال.

وانضم مارسيال إلى يونايتد قادما من موناكو في آخر يوم من سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وسجل ثلاثة أهداف في أربع مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي.

وقام ديشامب بضم اللاعب الشاب لقائمة منتخب فرنسا لخوض بعض المباريات الودية استعدادا لبطولة يورو 2016.

وتحدث المدرب الفرنسي للصحفيين يوم الاثنين قائلا:"مارسيال معنا في قائمة المنتخب لأنه لديه إمكانيات مثيرة للاهتمام ومستقبل رائع".

وأضاف"هو ليس شخصية كبيرة، هو مازال خجولا بعض الشيء ولكن هذا الأمر لا يزعجني حينما يتعلق الأمر باللاعبين الشباب".

وأتم"ما يجب عليه فعله هو مواصلة التحسن، عالمه كله تغير بعد الانتقال إلى مانشستر يونايتد".