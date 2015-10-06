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بايرن ميونيخ لمانشستر يونايتد: رجاء.. لا تقوموا بإرسال بريدا جديدا لضم مولر

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بايرن ميونيخ لمانشستر يونايتد: رجاء.. لا تقوموا بإرسال بريدا جديدا لضم مولر بايرن ميونيخ لمانشستر يونايتد: رجاء.. لا تقوموا بإرسال بريدا جديدا لضم مولر

طلب كارل هاينز رومينيه رئيس نادي بايرن ميونيخ من مسؤولي مانشستر يونايتد التوقف عن إرسال بريد إلكتروني لضم لاعب الفريق البافاري توماس مولر.

وارتبط اسم يونايتد كثيرا خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية لضم مولر ولكن تمسك النادي الألماني بلاعبه ورفض التفريط فيه.

وكان جيوفاني برانكيني وكيل أعمال اللاعبين قد أكد في وقت سابق أن يونايتد حاول دفع أي مبلغ من أجل ضم مولر خلال الصيف الماضي.

وجدد مولر تعاقده مع بايرن ميونيخ العام الماضي ليبقى مع الفريق حتى صيف عام 2019.

وتحدث رومينيجيه لقناة "سبورت 1" الألمانية قائلا:"أنا لست موظف في بنك، نحن نادي كرة قدم".

وأضاف"لهذا نحن لم نفكر مطلقا في التخلي عن مولر".

وأتم"لقد أبلغت مسؤولي يونايتد بإنني لا أستطيع إغلاق حساب بريدي الإلكتروني، لكن عليكم ألا ترسلوا أي بريدا جديدا لي لضم مولر، الأمر عديم الفائدة".

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