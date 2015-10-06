' جوارديولا لا يجب أن يرحل عن بايرن فهما ينتميان لبعض '

يؤمن أيقونة بايرن ميونيخ فرانز بيكنباور أن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق البافاري لا ينبغي له أن يرحل عنه بعد نهاية الموسم الجاري.

وينتهي تعاقد جوارديولا مع بايرن حتى نهاية الموسم الجاري وحتى الآن لا توجد أي مفاوضات بينه وبين الإدارة بشأن تجديده.

وتحدث بيكنباور لشبكة "سكاي" الألمانية قائلا:"لا يجب أن تفرق أبدا بين الأشياء التي تنتمي لبعضها البعض".

وتابع"جوارديولا يتحدث كثيرا مع لاعبيه وهو بارع في تدريبهم، الحصة التدريبية تشبه العرض المسرحي".

وأضاف"لاعبو جوارديولا بإمكانهم تمرير الكرة لزملائهم وهم معصوبين العين".

في الوقت ذاته أكد كارل هاينز رومينيجيه رئيس بايرن ميونيخ أنه سوف يبدأ عقد جلسات

مع جوارديولا خلال الفترة الحالية وحتى أعياد الميلاد من أجل بدء مفاوضات تجديد تعاقده.

وتحدث لقناة "سبورت 1" الألمانية قائلا:"لقد قلت مسبقا بإننا سوف نجلس خلال تلك الفترة مع جوارديولا لبدء مفاوضات التجديد حتى يكون هناك أمامنا بعض الوقت للتحدث سويا قبل نهاية التعاقد الجاري".

وأتم"هناك إجماع من أعضاء الإدارة على التجديد له، والمباراة التي كانت أمام بروسيا دورتموند من شأنها أن تجعل المدرب سعيدا".

وكان بايرن قد سحق دورتموند يوم الأحد بخمسة أهداف لهدف في ثامن جولات الدوري الألماني ليواصل التحليق في الصدارة بفارق سبع نقاط عن أسود الفيستفاليا أقرب ملاحقيه.