أزمة الأهلي – طلعت يوسف لـ في الجول: الانتماء لدى اللاعبين اختفى.. والإدارة هي سبب المشكلة

يؤمن طلعت يوسف المدير الفني السابق لطلائع الجيش أن سبب الأزمة التي يمر بها الأهلي خلال الفترة الحالية جاءت بسبب قرارات مجلس الإدارة المتأخرة.

الأهلي خسر ذهابا وإيابا أمام أورلاندو بايرتس ليودع كأس الكونفدرالية ويفشل في الحفاظ على لقبه.

لينتهي موسم الأهلي بدون أي بطولات بعدما خسر لقبي الدوري والكأس لصالح الزمالك.

ويقدم FilGoal.com سلسلة جديدة تحت عنوان "أزمة الأهلي" يتحدث من خلالها مع خبراء الكرة المصرية من لاعبين ومدربين ومحللين عن أسباب أزمة الأهلي.

وكانت البداية مع أحمد حسن الذي كشف عن 3 أشياء هي السبب في أزمة الأهلي (طالع التفاصيل).

ثم تحدث مانويل جوزيه حول رأيه فيما يحدث لفريقه السابق (طالع التفاصيل).

وبعد ذلك أكد خالد بيومي أن هناك حلا واحدا يجب على مسؤولي الأهلي القيام به للخروج من تلك الأزمة (طالع التفاصيل).

وتحدث طلعت يوسف لـFilGoal.com قائلا:"مجلس الإدارة يتحمل الجزء الأكبر من الأزمة الحالية بسبب قراراته المتأخرة".

وأضاف"لم يصدر قرار التجديد الثقة في مبروك بشكل مبكر، انتظر شهرين كاملين حتى صدر القرار".

وتابع"تأخير القرار تسبب في التأثير بشكل سلبي على فتحي مبروك وجعله يفقد الثقة في نفسه، وكذلك اللاعبين وهذا بصرف النظر عن نتيجة مباراة أورلاندو بايرتس".

وأردف"بعيدا عن كل ذلك، اللاعبين أنفسهم داخل الملعب شكلهم صعب للغاية لا يوجد لديهم ما يقدموه".

وأتم"لا يوجد انتماء أو روح لدى اللاعبين، هذا ليس الأهلي الذي نعرفه".