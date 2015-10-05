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دويدار: أزمة باسم ومرتضى؟ التزموا الصمت من أجل السوبر

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دويدار: أزمة باسم ومرتضى؟ التزموا الصمت من أجل السوبر دويدار: أزمة باسم ومرتضى؟ التزموا الصمت من أجل السوبر

يرى أحمد دويدار مدافع الزمالك أنه يجب احتواء أزمة صدام باسم مرسي مهاجم الفريق مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء قريبا قبل مواجهة السوبر مع الأهلي.

ويلعب الأهلي والزمالك مباراة السوبر المصري يوم 15 أكتوبر المقبل في الإمارات.

وقال دويدار في كلمات كتبها عبر حسابه الشخصي على إنستجرام يوم الاثنين: "باسم مرسي يحب الزمالك وجمهوره من قلبه، ويحترم مرتضى منصور جدا كما هو الحال بالنسبة لكل لاعبي الفريق".

ونشر دويدار صورته في معسكر منتخب بصحبة باسم مرسي الذي أعلن مرتضى منصور يوم السبت تحويله للتحقيق.

وأضاف "أتمنى ألا يتدخل أحد في هذه الأزمة بهي بين أب وابنه، رجاء لا تضخموا الأمور والتزموا الصمت من أجل مباراة السوبر".

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