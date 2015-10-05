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مدرب الأهلي – بيومي لـ في الجول: صفتان يجب أن يتوافرا في الرجل القادم.. ومبروك مدرب مميز ولكن

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مدرب الأهلي – بيومي لـ في الجول: صفتان يجب أن يتوافرا في الرجل القادم.. ومبروك مدرب مميز ولكن مدرب الأهلي – بيومي لـ في الجول: صفتان يجب أن يتوافرا في الرجل القادم.. ومبروك مدرب مميز ولكن

هل إقالة فتحي مبروك هي الحل؟ وما هي الصفات التي ينبغي توافرها في المدير الفني القادم للأهلي؟ كل هذا يجيب عنه المحلل الكروي خالد بيومي.

ويقدم FilGoal.com سلسلة جديدة تحت عنوان "مدرب الأهلي" يتحدث من خلالها مع مدربين وخبراء في الكرة المصرية ومحللين عن هل الحل في إقالة مبروك ومن البديل المناسب. والبداية مع جاريدو.

وكانت البداية مع المدير الفني السابق للأهلي خوان كارلوس جاريدو الذي أعرب عن رغبته في العودة لتدريب الفريق مرة أخرى (طالع التفاصيل).

فيما أكد جورفان فييرا المدير الفني السابق للزمالك ترحيبه بالعودة للعمل في وتلك المرة من بوابة الأهلي (طالع التفاصيل).

وتحدث بيومي لـFilGoal.com قائلا:"فتحي مبروك من المدربين المميزين، لكن من لا يسيطر على الفريق سيواجه مشكلة كبيرة للغاية".

وأضاف"فوجود العديد من اللاعبين الأقوياء هو سلاح ذو حدين، لو لم تتم السيطرة عليهم ستواجه أزمة كبرى".

وأكمل"هذا على سبيل المثال أن الفريق يمتلك ستة مهاجمين وأنت مطالب بإشراكهم جميعا في المباريات".

إذا ما هي الصفات التي ينبغي توافرها في المدير الفني القادم للأهلي حال إقالة مبروك بشكل رسمي؟

يجيب بيومي"الأهلي يحتاج إلى مدير فني قوي الشخصية يعيد الانضباط داخل صفوف الفريق".

وواصل مشددا"يجب أن يكون ذلك المدرب قوي الشخصية أقوى من اسمه حتى".

وتابع"هناك بعض اللاعبين يجب الاستغناء عنهم لأنهم انتهوا تماما، وهناك آخرين يحتاجوا

للحصول على فرصة".

وأضاف"يجب أن يعالج المدرب الجديد الكبوة التي حدثت بعدم انسجام الصفقات الجديدة مع العناصر القديمة".

وأتم"صفقات الأهلي لم تقدم الإفادة للفريق حتى الآن ذلك باستثناء جون أنطوي وماليك إيفونا".

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