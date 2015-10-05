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الأهلي: لم نناقش الانسحاب من السوبر.. المباراة ستكون مخرجنا من الأزمة

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الأهلي: لم نناقش الانسحاب من السوبر.. المباراة ستكون مخرجنا من الأزمة الأهلي: لم نناقش الانسحاب من السوبر.. المباراة ستكون مخرجنا من الأزمة

كشف أحمد سعيد نائب رئيس النادي الأهلي عن نية المجلس اتخاذ قرارات حاسمة تخص قطاع الكرة، عقب انتهاء الاجتماع الطارئ لمجلس الإدارة اليوم الاثنين.

وانتهى الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة الأهلي اليوم الاثنين، من أجل مناقشة مستقبل قطاع الكرة.

وكان سعيد أول من غادر الاجتماع.

وقال سعيد للصحفيين: "خرجنا بقرارات حاسمة تخص قطاع الكرة، من هدفها إصلاح حال الفريق".

وتابع "أفضل أن يعلن محمود طاهر رئيس النادي الأهلي عن القرارات بنفسه، ونتمنى أن يجني الفريق ثمارها".

وأكمل "ما يمر به الفريق كبوة لن تستمر طويلا، ومباراة السوبر ستكون مخرجنا من الأزمة. لم نناقش الانسحاب فالأهلي لا ينسحب".

ويلعب الأهلي مع الزمالك يوم 15 أكتوبر في الإمارات في مباراة السوبر.

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