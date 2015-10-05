هل تستطيع «ناسا» إعادة «ريبيري» للملاعب؟



> تقرير: محمد الموجي

«هذه الإصابة تزعجني، إنها كارثة، لا يمكنني وصفها بتعبير آخر، أملك كل ما يحلم به الإنسان في الحياة، لكني غير حر، أفكر فقط في رجلي، أريد الركض، أريد العمل، أريد اللعب؛ فأنا محتاج للتدريبات لأشعر بالسعادة».

بصوت يسيطر عليه الأمل والحماس مرة، واليأس والإحباط مرة أخرى، قال لاعب كرة القدم الفرنسي فرانك ريبيري، الكلمات السابقة.

في 11 مارس من عام 2015، يُصاب اللاعب صاحب الـ (32) عامًا في كاحله الأيمن -خلال مشاركته بالمباراة التي فاز فيها فريقه بايرن ميونيخ على شاختار دونيتسك الأوكراني(7-0) في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا-.

يظن «ريبيري» أن إصابته بسيطة، خاصة بعد أن أكد له الأطباء أنه بمرور بضعة أيام سيتماثل للشفاء.

لم ينزعج اللاعب في بداية الأمر منها، فالإصابة أمر ليس بجديد علي لاعب كرة قدم بحجم يمتلك مهارته.

يخضع للعلاج على أمل العودة للمشاركة في مبارايات «البافاري»، لكن الإشاعات تؤكد تفاقم الإصابة، وأنه يحتاج لوضع الجبس لمدة تتجاوز الـ (4) أسابيع على الأقل.

في جزيرة إيبيزا الإسبانية، يقضي لاعب البايرن إجازته، برفقة طبيبه، خاصة أن أن نتائج الفحوصات الطبية، التي خضع لها اللاعب، أثبتت أنه بحاجة لمدة أطول من العلاج.

لم ييأس «ريبيري» رغم طول فترة علاجه، أخذ يقضي وقتًا سعيد مع أسرته، احتفل بميلاد طفله الجديد، لم تحبطه الإشاعات الكثيرة خاصة ما تردد حول إصابته بالشلل التام، لكنه فقط مستمر في علاجه.

يبدأ لاعب كرة القدم الفرنسي، فرانك ريبيري استخدام آلة مشي متطورة قامت بتطوريها وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، في محاولة لعودته للملاعب مرة أخرى بعد إصابته، بحسب ما جاء بموقع سكاي نيوز.

الآلة تقاوم الجاذبية من أجل مساعدته على الشعور بأنه أخف وزنا، وذلك بحسب شبكة «سبورت 1» لألمانية، وطورت «ناسا» هذه الآلة من أجل مساعدة رواد الفضاء على القيام بتمارينهم خلال مهامهم في الفضاء.