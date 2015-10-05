"أبو هشيمة": شريكى القطرى يعمل بمصر منذ 30 عاما ولم يتأثر بالظروف السياسة

قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة "حديد المصريين"، إن شريكه القطرى محمد بن سحيم آل ثانى، يعمل فى مصر منذ 1985، ويكن له كل تقدير واحترام، كونه لم يتأثر بالظروف السياسية بين مصر وقطر، وأكمل استثماراته فى البلاد، مشيرًا إلى أنه لم يلتقِ أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثانى إلا مرة واحدة، عندما كان وليًا للعهد.



>وأضاف أبو هشيمة، خلال حواره ببرنامج "البيت بيتك" مع الإعلاميين؛ عمرو عبد الحميد، ورامى رضوان، عبر فضائية "ten"، أنه لابد من الفصل بين السياسية والاقتصاد مادام المستثمر يلتزم بالقواعد العامة للبلاد التى تصب فى صالح الاقتصاد الوطنى.

واستطرد قائلاً: "تجارة الحديد من أكبر الصناعات فى مصر.. وأنا لا أستطيع أن أقول عنى أننى معجزة، ولكن فضل ربنا عليا كتير.. أنا لست كبير من بداية حياتى، وقد واجهنى سوء حظ فى البداية، ولكن إصرارى على التقدم هو ما أوصلنى على ما أنا فيه، على الرغم من أننى أرى أننى لم أقم بأى شئ حتى الآن".

بالفيديو..أبو هشيمة: "أنا رجل عصامى بدأت من الصفر وكنت بشتغل 19 ساعة يوميًا"

أبو هشيمة يهنئ الشعب المصرى والقوات المسلحة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

>