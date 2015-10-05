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مميش: ملتزمون بتنفيذ المشروعات القومية "علشان نبيض وش الرئيس"

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مميش: ملتزمون بتنفيذ المشروعات القومية "علشان نبيض وش الرئيس" مميش: ملتزمون بتنفيذ المشروعات القومية "علشان نبيض وش الرئيس"

>تعليق - 2015-10 - اليوم السابع
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم العمل بمنتهى الجد فى مشروع قناة السويس الجديدة، وسيتم العمل بأكثر جدية فى مشروع تنمية منطقة القناة، متابعا: "عشان نبيض وش الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية".

وأضاف الفريق مميش، لـ"اليوم السابع"، خلال لقائه عددا من الدبلوماسيين العرب ومسئولى السفارة المصرية بالدنمارك وقيادة الجالية المصرية بكوبنهاجن: "التزمنا بكلمتنا مع الرئيس السيسى فى تنفيذ المشروعات القومية".

وحضر اللقاء السفيرة سلوى مفيد، سفير لدى مملكة الدنمارك، والكابتن محمد فوزى مسئول الملاحة بالقناة.

ويأتى لقاء "مميش" مساء اليوم كأولى فعاليات زيارته للدنمارك، والتى تشمل مشاركة مصرية ضمن مؤتمر دولى عن الملاحة بتنظيم هيئة الملاحة الدنماركية، والمقرر افتتاحه صباح الأربعاء المقبل، بمشاركة عدد من الدول أبرزهم الدنمارك، وبنما والنرويج وغانا، ومصر، برعاية ولى عهد الدنمارك.

كما تشمل الزيارة لقاءات بين رئيس هيئة القناة وكبار المسئولين فى شركات الشحن والبضائع العالمية، وعدد من المستثمرين، لعرض مشروعات التنمية فى محور قناة السويس.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


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