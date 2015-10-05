"أبو هشيمة": ارتباط رجال الأعمال بالسياسة أحد الأسباب الكبرى لـ25 يناير

قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة "حديد المصريين"، إن نموذج رجل الأعمال المرتبط بالسياسة، أحد الأسباب الكبرى فى اندلاع ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى مسمى "رجل الأعمال سيئ السمعة".

وأضاف أبو هشيمة، خلال حواره ببرنامج "البيت بيتك" مع الإعلاميين؛ عمرو عبد الحميد، ورامى رضوان، عبر فضائية "ten": "عقدة رجل الأعمال لابد أن تُحَل.. بدون القطاع الخاص لا يمكن وجود بلد، فهناك 18 مليون شخص يعملون فى القطاع الخاص".

وأوضح أبو هشيمة، أن هناك 3 محاور يجب العمل عليها للقضاء على هذه الإشكالية، أولها الابتعاد عن السياسة، والمشاركة المجتمعية، وخدمة المواطنين الفقراء، متابعًا: "ما أقوله يعبر عن وجهة نظرى الشخصية".

ولفت رجل الأعمال، إلى أن القوام الاقتصادى لأية دولة فى العالم، يتمثل فى القطاع الخاص ورجال الأعمال، وعلى الدولة أن تشيد برجال الأعمال وتشجعهم، بالإضافة إلى التناول الإعلامى المنصف.

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