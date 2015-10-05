خالد صلاح: "لو رئيس الوزراء ماشتغلش دلوقتى هيشتغل إمتى؟"

شدد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع" على ضرورة سرعة تحرك المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قبل انعقاد مجلس النواب.

وقال خالد صلاح، خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "لم نتفهم عدم تحرك المهندس شريف إسماعيل داخل الحكومة الجديدة وعدم التواصل مع الإعلام منذ توليه المسئولية، لو رئيس الوزراء ما اشتغلش دلوقتى وأحيا الأمل فى النفوس، هيشتغل امتى؟".

وأضاف رئيس تحرير "اليوم السابع": "نتفهم القضايا الكبرى بالدولة لكن لن يحدث أن نسامح على وجود خلل ما.. وإن لم نتمتع بحس سياسى قبل الانتخابات هنتمتع بيه امتى؟"، لافتا إلى وجود ثغرات صغيرة بالدولة تستغلها جميع العناصر المتطرفة التى تتربص بمصر واستقرارها، رغم أنه يمكن معالجتها فى وجود نظام متابعة.

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