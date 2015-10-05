أخبار عاجلة

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

خالد صلاح: "لو رئيس الوزراء ماشتغلش دلوقتى هيشتغل إمتى؟"

Google+ Print
خالد صلاح: "لو رئيس الوزراء ماشتغلش دلوقتى هيشتغل إمتى؟" خالد صلاح: "لو رئيس الوزراء ماشتغلش دلوقتى هيشتغل إمتى؟"
شدد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع" على ضرورة سرعة تحرك المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قبل انعقاد مجلس النواب.

وقال خالد صلاح، خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "لم نتفهم عدم تحرك المهندس شريف إسماعيل داخل الجديدة وعدم التواصل مع الإعلام منذ توليه المسئولية، لو رئيس الوزراء ما اشتغلش دلوقتى وأحيا الأمل فى النفوس، هيشتغل امتى؟".

وأضاف رئيس تحرير "اليوم السابع": "نتفهم القضايا الكبرى بالدولة لكن لن يحدث أن نسامح على وجود خلل ما.. وإن لم نتمتع بحس سياسى قبل الانتخابات هنتمتع بيه امتى؟"، لافتا إلى وجود ثغرات صغيرة بالدولة تستغلها جميع العناصر المتطرفة التى تتربص بمصر واستقرارها، رغم أنه يمكن معالجتها فى وجود نظام متابعة.

خالد صلاح: تيار الإسلام السياسى يميل إلى العنف وفرض الرأى والهيمنة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك