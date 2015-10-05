أبو هشيمة: صناعة الحديد فى مصر مظلومة رغم تخطى استثماراتها 100مليار دولار

قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة "حديد المصريين"، إن صناعة الحديد فى مصر "مظلومة"، مع العلم أنها صناعة كبرى ويجب أن تحظى باهتمام الدولة وتوفير مناخ لنموها، كون حجم الاستثمارات فيها يبلغ 100 مليار دولار، وتضم 150 ألف عامل.

وأضاف أبو هشيمة، خلال حواره ببرنامج "البيت بيتك"، مع الإعلاميين؛ عمرو عبد الحميد، ورامى رضوان، عبر فضائية "ten"، أن الجمارك تحصل من 5 إلى 30% جمارك على المعدات فى حال إنشاء مصنع، مع العلم بوجود مادة قانونية تشير إلى عدم صحة ذلك، إلا انها مازالت تتحصل على هذه النسبة حتى الآن.

وتابع أبو هشيمة: "يوجد 700 ألف طن حديد دخلوا البلاد بسبب عدم وجود رسوم جمركية"، مناشدًا وزير الصناعة والتجارة بتحديد كوتة لحجم الاستيراد من الدول، بهدف حماية الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى تمديد فترة رسوم الحماية.

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