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السبسى: ليبيا تعانى من الميليشيات ومصر وتونس جاهزتان لمواجهة الإرهاب

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السبسى: ليبيا تعانى من الميليشيات ومصر وتونس جاهزتان لمواجهة الإرهاب السبسى: ليبيا تعانى من الميليشيات ومصر وتونس جاهزتان لمواجهة الإرهاب
قال الباجى قائد السبسى، رئيس تونس، إن لقاءه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى كان مفيدًا، وفيه دراسات ومواقف مشتركة، موضحًا أن الحوار كان مفيدًا جدًا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن الإرهاب "مصيبة" مشتركة مفروضة على وتونس، ولكن كلا البلدين جاهز لمواجهة الإرهاب بإمكانيات مختلفة، مشيرًا إلى أن حدود تونس مع ليبيا 500 كم وغير مؤمنة بالكفاية، بالإضافة إلى أن الوضع هناك يعانى من غياب الدولة وكثرة الميليشيات المسلحة.

وأوضح السبسى، أنه لا يوجد تباين بين مصر وتونس بشأن حل الأزمة الليبية، مستطردًا: "لدينا عزيمة مشتركة للقيام بمكافحة الإرهاب والكل متفق على ما يجب القيام به فى مواجهة الإرهاب".


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