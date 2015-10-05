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عمرو أديب: مبارك قالى "هنأكل الشعب منين.. وقفلى البرنامج بعد شهر"

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عمرو أديب: مبارك قالى "هنأكل الشعب منين.. وقفلى البرنامج بعد شهر" عمرو أديب: مبارك قالى "هنأكل الشعب منين.. وقفلى البرنامج بعد شهر"
قال الإعلامى عمرو أديب، إن زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، أجرى اتصالاً هاتفيًا به خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بعد مشاهدته حلقة عن مأساة المواطنين المصريين خلال برنامج القاهرة اليوم، مضيفًا أن زكريا عزمى وجّه له قائلاً: "الريس مش عاوز نكد ومش بيحب الأخبار الوحشة وبيضايق ومتعرضش عليه الأخبار الوحشة وخليك فى موضوع الطرائف بس".

وأضاف "أديب" خلال برنامجه "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم" أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أجرى معه اتصالاً هاتفيًا بعد 10 دقائق من مكالمة زكريا عزمى قائلا: "إحنا هنأكل الناس دى أكلها إزاى مرة واحدة.. أنت غريب أوى"، ورد أديب قائلا: "بنهزر وبنضحك".

وتابع "أديب": "قفلوا البرنامج بعد المكالمة بشهر"، معربًا عن تعجبه من مواقف بعض المصريين: "بستغرب جدًا من الناس اللى عاوزة تشم شراب مبارك".
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