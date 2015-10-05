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الصحة: استقبال 48 أسرة من أهالي المفقودين لسحب عينة DNA

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الصحة: استقبال 48 أسرة من أهالي المفقودين لسحب عينة DNA الصحة: استقبال 48 أسرة من أهالي المفقودين لسحب عينة DNA

وزارة الصحة و السكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم، بداية سحب عينات ” الحامض النووي DNA ” من أهالي المفقودين الذين لم يتم التعرف عليهم بحادث مشعر”منى”، أثناء أداء مناسك الحج.

وأكدت الوزارة أن إجمالي الأسر التي تم أخذ عينات الدم منها قد بلغ “48″ أسرة من إجمالي أسر أهالي المفقودين.

استقبلت مستشفى معهد ناصر عدد “14″ منهم “11″ من ذوي المفقودين، والذين ورد أسمائهم بالكشف لدى المستشفى و”3″ غير مسجلين بالكشوف، كما استقبلت مستشفى الشيخ زايد آل نهيان “25″ من ذوي المفقودين مسجلين بالكشف، أما مستشفى دار السلام فتم استقبال “9″ منهم “7″ من ذوي المفقودين والذين وردت أسمائهم بكشف المستشفى و”2″ غير مسجلين بالكشف، وجاري استمرار استقبال المستشفيات للأهالي حتى الساعة التاسعة مساءً.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، على أن عملية سحب العينات تتم بالمجان، بالاضافة إلى تخصيص رقمي الخط الساخن [ 105 - 137 ]، لتلقي استفسارات أهالي المفقودين للاستفسار عن أي معلومات تخص إجراءات سحب العينة.

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